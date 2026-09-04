Engenheiro Daniel atende pedido de Anderson Nóbrega e investe na retomada da base da GCM no Parque Pinheiros

Da assessoria do vereador

O Parque Pinheiros voltará a contar com uma base da Guarda Civil Municipal (GCM) após uma articulação entre o vereador Anderson Nóbrega e o prefeito Engenheiro Daniel. A administração municipal acatou o pedido apresentado pelo parlamentar e está investindo na retomada da estrutura, uma reivindicação antiga de moradores da região.

A iniciativa busca reforçar a presença da GCM em um dos bairros mais populosos de Taboão da Serra, ampliando o patrulhamento preventivo e proporcionando uma estrutura de apoio para a atuação dos agentes.

Anderson Nóbrega vinha defendendo junto ao Executivo a reativação da base e afirma que levou ao prefeito as reivindicações recebidas dos moradores. Segundo o vereador, o retorno da GCM ao local é resultado do diálogo mantido com a administração municipal.

“Foi uma luta muito grande para conseguirmos trazer novamente a base da Guarda Municipal para o Parque Pinheiros. Desde o início, ouvimos os moradores e entendemos a importância dessa estrutura para a região. Quero agradecer ao prefeito Daniel por ter acatado nosso pedido e por compreender que segurança é uma prioridade. Essa conquista é fruto de muito trabalho e, principalmente, do compromisso de ouvir e atender às necessidades da população”, destacou Anderson Nóbrega.

Engenheiro Daniel acata pedido e investe na estrutura

A retomada da base também envolve investimentos da Prefeitura para que o espaço volte a atender às necessidades da Guarda Municipal. A decisão do prefeito Engenheiro Daniel de atender à solicitação reforça a parceria entre Executivo e Legislativo na implantação da medida.

Daniel destacou que a administração avaliou o pedido apresentado pelo vereador e considerou importante restabelecer a presença da GCM no Parque Pinheiros.

“O Parque Pinheiros é uma região importante da nossa cidade e sabemos da necessidade de garantir mais segurança para os moradores. O pedido apresentado pelo vereador Anderson Nóbrega foi analisado com atenção e entendemos que o retorno da base da Guarda Municipal é uma medida importante para fortalecer a presença do poder público no bairro. Nosso compromisso é continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida e a segurança da população”, afirmou o prefeito.

Com a retomada da estrutura, a expectativa é ampliar a presença dos agentes no bairro e melhorar as condições para o patrulhamento da região.

Base permitirá atuação mais próxima da GCM

O secretário municipal de Segurança, Luis Peniche, afirmou que a base terá papel importante na estratégia de atuação preventiva da Guarda e na aproximação dos agentes com a comunidade.

“A presença da Guarda Municipal de forma mais próxima da comunidade é fundamental para um trabalho preventivo e para aumentar a sensação de segurança dos moradores. O retorno da base ao Parque Pinheiros vai contribuir para uma atuação mais rápida e eficiente das equipes, além de aproximar ainda mais a Guarda da população”, afirmou Peniche.

A medida também evidencia a atuação conjunta entre a Câmara e a Prefeitura. Anderson Nóbrega apresentou a demanda ao Executivo, enquanto a gestão do prefeito Engenheiro Daniel acolheu a solicitação e passou a trabalhar para viabilizar o retorno da estrutura ao bairro.

“Quando a população apresenta uma necessidade, nosso papel é lutar para que ela seja atendida. A volta da base da Guarda para o Parque Pinheiros mostra que, com trabalho, diálogo e compromisso, conseguimos transformar reivindicações em realidade”, completou Anderson Nóbrega.