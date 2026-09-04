Prefeito vistoria obras nos parques das Hortênsias e Olívio Nóbrega, Estádio Municipal e apresenta projeto da UBS Maria Rosa

Por Samara Matos, na redação

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, deu continuidade nesta sexta-feira (4) às visitas a obras municipais com a imprensa regional. Após o primeiro roteiro realizado em 28 de agosto, a comitiva acompanhou intervenções em parques, no Estádio Municipal de Taboão da Serra, na rede de saúde e em ruas do Parque Marabá.

Participaram os secretários Edson Galina, de Obras e Infraestrutura; Marcio Alfredo, de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente; e Johnatan Noventa, de Serviços Urbanos e Manutenção. Também estiveram presentes os vereadores Dr. Ronaldo Onishi, Joice Silva, Nezito, Donizete, Bressan, Dídio Conceição, Enfermeiro Rodney e Anderson Nóbrega.

Durante o percurso e a coletiva concedida ao final da visita, o prefeito Engenheiro Daniel apresentou as mudanças previstas nos equipamentos públicos e explicou dificuldades que afetam os cronogramas. Entre elas estão problemas estruturais encontrados no estádio e a necessidade de adequação do projeto e do orçamento para a construção da UBS Maria Rosa.

Parque das Hortênsias terá lago recuperado e Parque Linear Olívio Nóbrega receberá melhorias esportivas

A reforma do Parque das Hortênsias prevê a substituição do piso dos caminhos, a recuperação das bordas do lago, a reforma do playground e a implantação de um mirante no entorno da nascente. O antigo recinto do leão deverá ser transformado em um orquidário.

De acordo com a placa instalada no local, o investimento é de R$ 5.544.121,73, com participação da Prefeitura e do governo federal em um contrato de repasse voltado à infraestrutura turística. O cronograma informado é de 12 meses para entrega.

Segundo as informações apresentadas durante a visita, a mata e a nascente serão preservadas. A intenção é manter o parque aberto ao público ao longo das intervenções.

Daniel afirmou que o objetivo é recuperar o espaço como opção de lazer para as famílias, sem retomar o zoológico.

“É claro que a gente não vai conseguir voltar com o zoológico, mas a gente quer transformar num parque de verdade”, declarou. “A gente quer ser uma cidade turística, a gente quer ser uma cidade que as pessoas realmente tenham opção de lazer.”

Outro equipamento apresentado foi o Parque Linear Olívio Nóbrega, conhecido como Parque da Família, no Parque Pinheiros. As obras de revitalização foram iniciadas em agosto e contemplam a construção de novas quadras, incluindo espaços de areia, e a reforma da quadra de futebol society.

Também estão previstas melhorias nas pistas de caminhada e de skate, além da renovação do espaço destinado aos animais de estimação.

Na coletiva, o prefeito informou que o investimento no parque será superior a R$ 3 milhões. Ao destacar a importância do local, lembrou que morou por mais de 20 anos no Condomínio Vale dos Pinheiros e ressaltou que o equipamento recebe frequentadores de diferentes bairros.

“Sei o quanto essa área aqui é ocupada não só pelos moradores aqui do bairro, mas vem gente da cidade toda”, afirmou.

Estádio Municipal: reforma busca viabilizar retorno da Copinha

A comitiva também acompanhou a reforma do Estádio Municipal de Taboão da Serra, no Jardim Maria Rosa. Iniciada em setembro de 2025, a intervenção busca adequar o equipamento às exigências da Federação Paulista de Futebol para receber partidas oficiais. O projeto contempla substituição do gramado e melhorias estruturais nas arquibancadas, conforme o anúncio da Prefeitura sobre o início das obras.

As adequações também incluem vestiários, acessibilidade, guarda-corpos e cabines de imprensa. Segundo Daniel, porém, problemas identificados durante os trabalhos exigiram intervenções adicionais nos sistemas de drenagem e esgoto.

“Quando a gente começou a reforma do estádio, a gente imaginava uma situação e é totalmente outra. A gente teve que refazer toda a parte de drenagem, toda a parte de saneamento também, do esgoto de lá. Então isso acabou atrasando um pouco a obra”, explicou.

O prefeito afirmou que a gestão ainda trabalha para que Taboão volte a sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2027, mas reconheceu que o prazo é difícil de cumprir. A realização de jogos nessa edição não está confirmada.

“A gente ainda vai trabalhar para que isso aconteça, mas a gente reconhece que é um sonho um pouquinho distante até pelas condições que encontra o estádio”, disse.

Saúde: UBS Maria Rosa terá sete consultórios médicos e cinco odontológicos

A futura UBS Maria Rosa será construída ao lado da agência do INSS, na Estrada São Francisco, em um terreno atualmente utilizado como estacionamento. O projeto prevê estrutura equivalente a uma UBS Tipo 3, com sete consultórios médicos, cinco odontológicos e os demais ambientes necessários ao atendimento.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, Edson Galina, a planta precisou ser adaptada às características do terreno, o que provocou atraso no planejamento.

“O projeto precisou ser adaptado às características do terreno para garantir que toda a estrutura necessária fosse implantada”, explicou.

A unidade deverá atender aproximadamente 20 mil pessoas e reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores do Maria Rosa para outros bairros em busca de consultas.

Na coletiva, Daniel estimou investimento de cerca de R$ 5 milhões, com recursos próprios do município. A previsão é encaminhar a licitação até o fim de setembro e, caso a contratação ocorra sem impedimentos, iniciar a construção entre novembro e dezembro.

“Será uma unidade básica de saúde que vai ser construída com recurso próprio. A gente sabe o quanto é difícil hoje disponibilizar R$ 5 milhões do orçamento”, afirmou.

Segundo o prefeito, o planejamento financeiro considera os primeiros pagamentos em janeiro de 2027. A data de inauguração ainda não foi definida.

O roteiro incluiu ainda a UBS Jardim Sílvio Sampaio, onde a reforma contempla ampliação e troca do telhado. De acordo com Daniel, os serviços estão em fase de finalização. A UBS Ponte Alta também passa por reforma, enquanto a UBS Margaridas já recebeu melhorias.

Ponte Alta e Margaridas não integraram a visita. O prefeito explicou que a comitiva se concentrou na Jardim Sílvio Sampaio para evitar interferências no atendimento das demais unidades.

“O que me deixa mais feliz são as unidades básicas de saúde que estão sendo construídas, porque a gente sabe que é o que mais a população precisa e necessita”, declarou.

Pavimentação Parque Marabá

Na área de infraestrutura, a comitiva visitou serviços de pavimentação em ruas do Parque Marabá, incluindo a Rua Mathilde de Abreu. As intervenções fazem parte do conjunto de obras apresentado à imprensa nas duas últimas sextas-feiras.

Questionado sobre o investimento total nos projetos visitados, Daniel afirmou que não tinha um balanço consolidado, pois os recursos são provenientes de diferentes fontes. O prefeito reiterou a meta de investir aproximadamente R$ 300 milhões em infraestrutura ao longo do mandato, somando recursos municipais, estaduais e federais. O valor corresponde a uma projeção da gestão, não ao montante já executado.