Instituto Amigo Incomparável e Circo Bremer proporcionam momento de lazer para crianças de Taboão

Direto da Redação

Crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social de Taboão da Serra tiveram a oportunidade de acompanhar uma apresentação circense na noite de terça-feira, dia 1, por meio de uma ação solidária promovida pelo Instituto Amigo Incomparável, em parceria com o Circo Bremer.

A iniciativa disponibilizou ingressos gratuitos e proporcionou momentos de diversão e encantamento às crianças e seus familiares.

A ação reforça a importância da união entre entidades e empresas na promoção de atividades culturais e de lazer, especialmente para pessoas que nem sempre têm acesso a esse tipo de programação.