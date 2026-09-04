PRF reforça fiscalização nas rodovias federais de São Paulo durante o feriado de 7 de Setembro

Direto da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à meia-noite desta sexta-feira (4) a Operação Independência 2026 nas rodovias federais de São Paulo. A fiscalização será intensificada até as 23h59 de segunda-feira (7), durante o feriado prolongado, com prioridade para o combate à embriaguez ao volante e às ultrapassagens proibidas.

Segundo a corporação, a mobilização busca reduzir acidentes graves, mortes e feridos em um período de aumento do movimento nas estradas. O policiamento também será direcionado à segurança e à fluidez do trânsito.

As equipes utilizarão bafômetros em pontos estratégicos, especialmente nos trechos urbanos cortados por rodovias e nas proximidades de locais com eventos festivos. A PRF alerta que o consumo de álcool compromete a capacidade de reação dos motoristas e aumenta o risco de acidentes.

Outra prioridade será a fiscalização de ultrapassagens indevidas em rodovias de pista simples. De acordo com a corporação, esse tipo de infração esteve entre os principais fatores associados a colisões frontais graves e mortes em feriados anteriores.

Além das abordagens, os agentes realizarão ações educativas com orientações sobre comportamentos de risco, incluindo o uso do celular ao volante.

Orientações para quem vai viajar

A PRF recomenda que os motoristas revisem o veículo antes de sair de casa, verificando pneus, freios, iluminação, alinhamento e limpadores do para-brisa. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, e as crianças precisam ser transportadas nos dispositivos de retenção adequados.

Nas vias de mão dupla, a orientação é ultrapassar apenas em locais permitidos pela sinalização e quando houver visibilidade e condições seguras. A corporação também reforça que o motorista não deve utilizar o celular enquanto dirige nem assumir o volante após consumir bebida alcoólica.

Para evitar os períodos de maior movimento, a recomendação é planejar a viagem com antecedência. Segundo a PRF, os condutores devem ter atenção especial ao fluxo no fim da tarde de sexta-feira e a partir do meio-dia de segunda-feira, na volta do feriado.