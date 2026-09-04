Taboão da Serra celebra Independência do Brasil com desfile cívico na segunda-feira (7)

Direto da redação

Com o tema “Raízes para o Futuro: Educação, Esporte e Cultura”, Taboão da Serra realizará o Desfile Cívico de 7 de Setembro na segunda-feira, a partir das 8h, na Rua Antonio de Oliveira Salazar, no Jardim São Salvador. A comemoração da Independência do Brasil reunirá 1.200 alunos do ensino fundamental, representantes de serviços municipais, servidores e bandas convidadas.

A proposta desta edição é mostrar como a educação, as manifestações culturais e o acesso ao esporte contribuem para a formação dos cidadãos. O tema será apresentado em quatro blocos, que abordarão desde a primeira infância até a valorização dos conhecimentos compartilhados entre gerações.

O primeiro, “O campo da Primeira Infância: a base de tudo”, tratará da infância como ponto de partida para a construção da cidadania. Apesar da temática, os alunos da Educação Infantil não desfilarão. Segundo a Secretaria de Educação, eles participarão de atividades com suas famílias nas escolas.

“Todos estão trabalhando para levar à R. Antonio de Oliveira Salazar um desfile rico, cívico e que gere boas memórias para as nossas crianças e para todos. Inclusive, este ano os alunos da Educação Infantil não desfilarão, pois participarão de atividades com as famílias nas escolas”, afirmou o secretário de Educação, Luciano Corrêa.

Na sequência, o bloco “Circuito Cultural: A arte que liberta” apresentará a cultura como expressão da identidade e instrumento de transformação social. Já “Esporte para todos: Ninguém fica no banco” destacará a importância de garantir oportunidades de participação para todos.

O quarto bloco, “As Raízes para o Futuro”, abordará os saberes compartilhados como parte dos valores de um povo e o papel da educação na transformação social e na construção de perspectivas para o futuro.

Pelo segundo ano consecutivo, o desfile será realizado na Rua Antonio de Oliveira Salazar. O secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, lembrou a estrutura adotada na edição anterior e informou que a programação deste ano contará com bandas convidadas.

“Ano passado, vivemos um momento histórico em nossa cidade, quando levamos o Desfile Cívico de 7 de Setembro para a Rua Antonio de Oliveira Salazar, com arquibancada e melhor acessibilidade”, declarou.

Além dos estudantes, participarão pessoas atendidas pelas secretarias de Assistência Social, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Esportes e Lazer, Governo e da Mulher, entre outras pastas municipais. O evento é aberto à população.

Serviço

Desfile Cívico de 7 de Setembro de Taboão da Serra

Tema: Raízes para o Futuro: Educação, Esporte e Cultura

Data: segunda-feira, 7 de setembro

Horário: a partir das 8h

Local: Rua Antonio de Oliveira Salazar, na altura do número 435, Jardim São Salvador