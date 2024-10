Final de semana será com chuva em Taboão da Serra

Direto da Redação

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana será inteiro com possibilidade de chuvas e dias mais frios em Taboão da Serra. Essa mudança no clima deve trazer alívio depois de dias de calor intenso e tempo seco.

Nesta quinta-feira (10), o tempo já começou a mudar, com chuva fina logo no início da manhã e temperaturas mais baixas. Ainda durante o dia, segue a possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Segundo a previsão, os dias continuarão assim durante o fim de semana, incluindo o feriado de Dia das Crianças que acontece no sábado, dia 12, onde as temperaturas não passam dos 24ºC.

Esse tempo mais frio e chuvoso, deve se manter até o início da próxima semana.

Confira previsão completa para o fim de semana:

Quinta-feira – 10/10

Mínima: 17ºC Máxima: 21ºC

Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Sexta-feira – 11/10

Mínima: 18ºC Máxima: 23ºC

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Sábado – 12/10

Mínima: 16ºC Máxima: 24ºC

Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Domingo – 13/10

Mínima: 15ºC Máxima: 21ºC

Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

*Foto Arquivo