Gabinete do Prefeito e mais três secretarias mudam para nova sede da Prefeitura de Taboão da Serra

A Nova Sede Administrativa da Prefeitura de Taboão da Serra, no prédio da antiga Niasi, já está recebendo novas Secretarias desde o final de setembro. O espaço na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção, foi conquistado pelo Governo Municipal com objetivo de reunir em um só local todas as Secretarias da Prefeitura e facilitar ainda mais a vida dos munícipes, ofertar aos servidores novas condições de trabalho e ainda resultar na economia de R$5 milhões por ano aos cofres públicos.

“Essa é uma grande conquista para Taboão da Serra. A Nova Sede Administrativa resultará na economia de R$400 mil por mês, ou seja, quase R$5 milhões por ano, valor que deixará de ser gasto em aluguéis para ser investido em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e muito mais”, explica o prefeito Aprígio.

Com localização privilegiada, às margens da Av. Aprígio Bezerra da Silva (antiga BR-116), a Nova Sede Administrativa, além do Atende – Centro, já recebe o gabinete do Prefeito Aprígio, as Secretarias de Gestão de Pessoas (SGP), de Administração e Tecnologia (SMAT) e de Governo (SMG).

O espaço de 17 mil m² está sendo reformado pelo Governo Municipal e as demais pastas e serviços municipais irão para o local gradativamente. Junto ao Atende haverá uma praça de serviços, onde estarão concentrados o Atende Empresarial, a Casa do Empreendedor (com Banco do Povo Paulista e Sebrae Aqui), o Emprega Taboão, o Acesso Digital, a Junta Militar, entre outros serviços.

Mais novidades e benefícios

A Nova Sede Administrativa está localizada ao lado futura estação Taboão da Serra da linha 4-Amarela do Metrô, a primeira fora da capital paulista. As obras de mobilidade estão previstas para serem iniciadas em dezembro deste ano. Inclusive, a ViaQuatro já iniciou os trabalhos de sondagem de solo.

A vinda do Metrô até o município só foi possível graças ao trabalho do prefeito Aprígio e do Governo Municipal, que conseguiu municipalizou a antiga BR-116, e ao empenho do Deputado Estadual Dr. Eduardo Nóbrega, que manteve conversas com o governador Tarcísio de Freitas para que o projeto do metrô de Taboão da Serra fosse uma prioridade.

Outra novidade que contemplará a população de Taboão da Serra na Nova Sede Administrativa será a construção de um Teatro Municipal. Com capacidade estimada em 800 pessoas, o local receberá grandes espetáculos, apresentações de dança, stand ups, shows e muito mais. Ao lado do espaço também será construído um Centro de Exposições e Eventos, onde poderão ser realizadas mostras culturais e feiras diversas.

O Governo Municipal pretende ainda instalar na Nova Sede Administrativa um restaurante popular, onde serão ofertadas refeições de qualidade a preço justo.