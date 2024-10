Fernando Fernandes anuncia apoio a Engenheiro Daniel no 2º Turno da disputa pela Prefeitura de Taboão

Por Geovanna Matos, na redação

Na tarde desta quarta-feira (9), o candidato a prefeito Fernando Fernandes (PSDB), que ficou em terceiro lugar no 1º turno, convocou uma coletiva de imprensa para anunciar seu apoio ao candidato Engenheiro Daniel (União Brasil) no 2º turno da disputa pela Prefeitura de Taboão.

Durante a coletiva, Fernando explicou sua decisão de apoiar Daniel em vez do atual prefeito Aprígio. “Não fazia sentido eu apoiar o Aprígio, já que critiquei sua gestão. Tenho um carinho indiscutível pelo Daniel. Achamos que ele é a pessoa mais próxima das nossas ideias. Este apoio não é apenas verbal; vamos trabalhar juntos”, afirmou.

Fernando também destacou a união de seu grupo político em torno da decisão. “Tivemos uma reunião com todos os nossos candidatos a vereador, e todos se mostraram dispostos a me acompanhar. Ninguém deixou de dizer: ‘onde você for, eu vou junto’”, contou.

O Engenheiro Daniel expressou sua satisfação com o apoio recebido. “Hoje é um momento muito especial. Sempre deixei claro meu carinho, respeito e admiração por Fernando. Tê-lo ao meu lado novamente é um grande orgulho”, disse.

Érica Franquini, candidata a vice-prefeita, também comentou sobre a aliança. “Agradeço ao Fernando por esse apoio. Na rua, foi bem positivo e mostrou que o povo quer mudança. O apoio do Fernando só tem a acrescentar. O que queremos é o melhor para o povo”, destacou.

Daniel finalizou a coletiva afirmando que buscará novas alianças. “Vou trabalhar junto com o Fernando neste 2º turno em busca da vitória”, concluiu.