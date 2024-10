Vereadora eleita, Najara Costa compartilha expectativas para seu primeiro mandato

Por Geovanna Matos, na redação

A vereadora eleita Najara Costa (PCdoB) participou da Sessão Ordinária da Câmara dos Vereadores de Taboão da Serra nesta terça-feira (8), logo após sua vitória nas eleições. Ela foi calorosamente recebida pelos parlamentares, que a parabenizaram em seus discursos.

A convite do presidente da câmara, Dr. André da Sorriso, Najara subiu ao plenário e destacou a relevância de sua candidatura como mulher, negra e periférica. “Estou muito feliz com esse primeiro mandato. Ser a primeira mulher preta e da periferia a ocupar este cargo é um marco. Vamos trazer à tona questões que muitas vezes não são debatidas na Câmara”, afirmou.

Em entrevista, Najara falou sobre suas expectativas durante a campanha. “Batalhamos muito, estivemos nas ruas conversando com as pessoas e apresentando nossas propostas. Não foi fácil, especialmente em um contexto de desgaste da política na cidade. Mas essa experiência foi uma construção política muito interessante”, explicou.

As propostas de Najara focam principalmente em políticas públicas para as mulheres. “Estou desenvolvendo um projeto voltado para as mulheres, que são a maioria da população, mas têm pouca representação. Vamos priorizar políticas como creches em período integral, saúde de qualidade e qualificação profissional, para que possam encontrar empregos na cidade. Pensar nas mulheres é pensar em toda a população”, concluiu.