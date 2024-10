Eleições 2024: Fernando Fernandes convoca coletiva de imprensa e deve declarar apoio ao Engenheiro Daniel

Por Allan dos Reis, direto da Redação

O candidato a prefeito Fernando Fernandes (PSDB), que teve 29.892 votos (19,93% dos válidos), convocou entrevista coletiva para o início da tarde desta quarta-feira (9) para anunciar seu apoio no 2º turno. Apesar de não revelar no convite, Fernandes vai apoiar o Engenheiro Daniel (União Brasil), que quase venceu a eleição no 1º turno, tendo 48,98% dos votos válidos.

Ao longo da campanha, Fernando fez questão de reforçar críticas ao Engenheiro Daniel e o fato dele ter “sido traído” ao ir trabalhar em Embu das Artes com o prefeito Ney Santos ao invés de ficar na Alesp com a deputada estadual Analice Fernandes. “Eu tenho uma mágoa porque fui traído por ele. Quem fez o Daniel na cidade foi eu”, criticou Fernandes ao relembrar o apoio em 2020.

MUDANÇAS

O grupo do prefeito Aprígio, que busca a reeleição, dava como certo o apoio do tucano no segundo turno. Fernando chegou a se reunir com emissários de Aprígio para costurar o acordo. Durante a campanha, aliás, o ex-prefeito que sempre foi crítico à atual gestão evitava citar o nome do prefeito ao fazer suas críticas.

Em contrapartida, Aprígio também minimizou as críticas que realizava ao acusar o ex-prefeito de ter realizado péssima gestão.

O Taboão em Foco conversou com algumas lideranças políticas e todas avaliaram que Fernando Fernandes não optaria em ‘perder’ novamente ao apoiar um candidato, que tem a difícil missão de reverter quase 35 mil votos.