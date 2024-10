Antigo Twitter, rede social X volta a ativa após bloqueio de 40 dias

Por Geovanna Matos, na Redação

Depois de 40 dias de bloqueio, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio do X (antigo twitter) na noite da última terça-feira (8), após a empresa cumprir decisões e pagar as multas.

A rede social foi bloqueada no dia 31 de agosto, após uma série de descumprimentos de ordens judiciais por meio do Elon Musk, dono da plataforma. No dia 18 de setembro, a Starlink, empresa também pertencente a Musk, fez uma manobra para que a rede social voltasse a funcionar no Brasil. Moraes emitiu uma nova decisão determinando o bloqueio imediato da rede e mais multas.

Na última semana, a empresa cumpriu todas as determinações, que incluíam o bloqueio de perfis envolvidos em investigações, a nomeação de um representante legal em território brasileiro, e pagamento de multas. No total, as multas aplicadas ao X e a Starlink somavam R$ 28,6 milhões.

Após o cumprimento de todas as ordens judiciais, a plataforma informou ao STF, onde Moraes solicitou às operadoras de telefone o desbloqueio imediato da rede no Brasil.

Logo após o anúncio do desbloqueio, o perfil do X na plataforma publicou uma mensagem: “O X tem orgulho de estar de volta ao Brasil. Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo”.