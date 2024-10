União Circo chega à Taboão da Serra com todos os shows gratuitos no estacionamento do Parque das Hortênsias

Da PMTS

Estreia nesta sexta-feira, 11 de outubro, às 20h, a curtíssima temporada do União Circo em Taboão da Serra. A trupe, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) da Prefeitura, está pela primeira vez no município e traz artistas nacionais e internacionais para encantar a todos. Todas as sessões são totalmente gratuitas e quem puder pode doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

As apresentações acontecem no estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção), sendo às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20h; e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, às 18h e às 20h.

Nesta semana de Dia das Crianças, a o União Circo terá diversas atrações, como malabarismo, equilibrismo, pirofagia, e muito mais, isto sem falar no fantástico Globo da Morte.

“Toda semana teremos novas atrações e personagens infantis muito amados por todos. Traga todo mundo para o União Circo. Aqui ninguém paga o ingresso é de graça mesmo”, afirma Kenia Leandra, do União Circo.

Serviço:

União Circo – Curtíssima temporada em Taboão da Serra

Estreia – sexta-feira (11/10), às 20h

Local: Estacionamento do Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção)

Sessões:

– Segunda, quinta e sexta-feira: 20h;

– Sábado, domingo e feriado: 16h, 18h e 20h.

Entrada totalmente grátis!

1kg de alimento não perecível ou 1l de leite é bem-vindo

Instagram: @uniaocirco

TIKTOK: uniaocirco

Facebook: Uniãocirco

Whatsapp (11) 98818-4040