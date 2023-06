FORMIGUEIRO DAS AMÉRICAS: Taboão da Serra tem 273.542 habitantes, mostra Censo 2022

Direto da Redação

Os dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (28) mostram que Taboão da Serra tem 273.542 habitantes. Agora, de forma oficial, o município taboanense ostenta o título de “Formigueiro das Américas” com 13.416,81 habitantes por km², a com maior densidade demográfica do país.

Em relação a 2010, ano do último Censo, o crescimento da população taboanense foi quase 12%, saindo 244,5 mil habitantes para os atuais 273 mil. Esse crescimento é quase o dobro do Brasil, que cresceu 6,5%. Porém, o número ficou abaixo das estimativas divulgadas anualmente. Em 2021, o IBGE estimava ter 297,5 mil pessoas na cidade.

NÚMERO DE DOMICÍLIOS

A cidade com apenas 20,5 km² tem 111.463 domicílios particulares permanentes, tendo 99.423 ocupados. Com isso, a taxa de moradores por residência são de 2,75 por domicílio. Em 2010, Taboão da Serra tinha

CONISUD TEM MAIS DE 1,1 MILHÃO DE HABITANTES; COTIA É MAIS POPULOSA

O município de Cotia ultrapassou Taboão da Serra e se tornou a cidade com maior número de moradores de toda região Conisud, que engloba oito municípios.

