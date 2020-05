‘Friozinho’ e chuva mudam o clima na Região a partir de quarta-feira (13)

Direto da redação

A partir desta quarta-feira (13), uma frente fria se aproxima na região trazendo chuva e queda das temperaturas, a combinação de duas massas de ar pode provocar chuva no período da noite de quarta. Os termômetros devem marcar mínima de 14ºC, a previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A quarta-feira (13), iniciou parcialmente nublada com temperatura variando entre 16ºC e 28ºC . A aproximação de uma frente fria muda o tempo a partir do fim tarde onde há possibilidade de pancadas de chuva.

Na quinta e sexta-feira, o tempo deve ficar encoberto com chances de chuva no período da tarde, mínima de 16ºC e máxima de 18ºC, de acordo com INMET. No fim de semana a mínima bate a marca de 14ºC e máxima 23ºC com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite.