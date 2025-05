Futsal Feminino: Taboão Magnus estreia no dia 31 no Ginásio Zé do Feijão reformado

Direto da redação

O Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, acaba de ser entregue reformado pela Prefeitura e já está pronto para receber um grande evento: a estreia do futsal feminino no novo espaço. No dia 31 de maio, às 20h, a equipe do Esporte Clube Taboão/Magnus entra em quadra para enfrentar o Malgi Futsal, do Rio Grande do Sul, pela quinta rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF).

A equipe taboanense vem fazendo uma excelente campanha no campeonato, ocupando a quinta colocação com 6 pontos em três jogos – resultado de duas vitórias e uma derrota. As adversárias do próximo jogo ainda não conquistaram pontos e possuem um jogo a mais na tabela.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Lune, a reforma do Ginásio Zé do Feijão foi essencial para oferecer mais conforto, segurança e modernidade para atletas, adversárias e torcedores. “O Zé do Feijão tem o tamanho oficial exigido pelas Federações esportivas. Pensamos nas nossas jogadoras, nas adversárias e, claro, na torcida taboanense, que é sempre apaixonada”, afirma Lune.

O ingresso para acompanhar a partida é gratuito e pode ser retirado pelo site oficial do clube: www.esporteclubetaboao.com.br. É uma oportunidade imperdível para torcer pelo Melhor Clube do Mundo de Futsal Feminino, eleito pela Futsalplanet em 2024, jogando em casa.

Serviço:

5ª Rodada LFF – Esporte Clube Taboão x Malgi Futsal

Data: 31 de maio

Horário: 20h

Local: Ginásio “Zé do Feijão” – Estrada Kizaemon Takeuti, 1950 – Jardim Roberto