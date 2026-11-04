Galpão localizado em Taboão da Serra reúne móveis, TVs e notebooks do Banco Master que serão leiloados a partir de R$ 21

Direto da redação / Foto: Rubens Cavallari – Folhapress

Um galpão localizado no Jardim Triângulo, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, reúne centenas de móveis, televisores, notebooks e equipamentos de escritório que pertenciam ao Banco Master e ao Will Bank. Os produtos serão vendidos em um leilão pela internet, com encerramento previsto para a próxima segunda-feira, 9 de novembro, a partir das 9h30. O catálogo completo, as regras de participação e o agendamento de visitas estão disponíveis no site www.kwara.com.br.

Ao todo, são 447 lotes, com lances iniciais a partir de R$ 21. Entre os itens disponíveis estão cadeiras, mesas, sofás, poltronas, armários, computadores, monitores, eletrodomésticos e objetos de decoração que faziam parte das instalações das instituições financeiras.

O catálogo também inclui produtos de alto padrão, como cadeiras da marca Herman Miller, notebooks Dell e televisores de até 98 polegadas. Um dos lotes mais caros reúne 20 cadeiras de escritório, com lance inicial de R$ 98 mil. Também há poltronas assinadas por designers brasileiros e outros móveis utilizados nos escritórios do banco.

De acordo com informações divulgadas pela Band, grande parte do mobiliário foi adquirida pela instituição ao longo de 2024.

Os interessados em conferir pessoalmente os produtos poderão visitar o galpão no Jardim Triângulo exclusivamente neste sábado, 7 de novembro. As visitas serão realizadas em grupos, com duração aproximada de 45 minutos, nos horários das 9h15, 10h45, 13h15 e 14h45. O agendamento deve ser feito pelo site da Kwara com antecedência mínima de 48 horas úteis. O endereço completo do galpão, incluindo o nome da rua e o número, será informado aos participantes após a realização do cadastro e do agendamento da visita.

Para entrar no local, será obrigatório realizar cadastro prévio e apresentar documento de identidade com foto. A entrada será permitida apenas para maiores de 18 anos. Também não será autorizada a entrada de animais de estimação, bolsas, mochilas, sacolas ou pessoas utilizando bonés, regatas, shorts, chinelos, sapatos abertos e camisas de times. Fotografias e gravações comerciais exigem autorização prévia.

Para participar do leilão, é necessário acessar a plataforma Kwara, realizar um cadastro e solicitar a habilitação com pelo menos uma hora de antecedência do início da disputa. Os lances serão realizados exclusivamente pela internet.

Além do valor da compra, o arrematante deverá pagar uma comissão de 5% à leiloeira e despesas administrativas. Os produtos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca e devolução.

A retirada dos itens também acontecerá no galpão do Jardim Triângulo, exclusivamente nos dias 12 e 13 de novembro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, mediante agendamento prévio. Os custos de transporte e remoção serão de responsabilidade dos compradores.