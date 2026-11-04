Raposo Shopping terá chegada do Papai Noel e show gratuito do 3 Palavrinhas neste sábado (7)

Direto da redação

O Raposo Shopping, localizado na zona oeste de São Paulo, receberá neste sábado (7) a chegada do Papai Noel e um show gratuito do grupo infantil 3 Palavrinhas. A programação começa às 13h30 e faz parte das atrações de Natal do empreendimento, oferecendo uma opção de passeio para famílias de Taboão da Serra e região.

A chegada do Papai Noel está prevista para marcar o início dos encontros do personagem com as famílias durante a temporada natalina. No mesmo dia, o shopping receberá o pocket show do 3 Palavrinhas, conhecido pelas músicas infantis com mensagens cristãs. A apresentação promete reunir crianças e responsáveis para cantar e acompanhar canções que fazem parte do repertório do grupo.

As atrações integram o Natal na Fazenda, tema escolhido pelo Raposo Shopping para as comemorações deste ano. Inaugurada em 31 de outubro, a decoração transforma os corredores do empreendimento em um ambiente inspirado no campo, com cenários preparados para receber visitantes de diferentes idades.

Com o conceito “O maior presente é o amor”, a proposta busca valorizar a convivência familiar e o significado religioso do Natal. O principal destaque da decoração é um presépio em tamanho natural, instalado em um estábulo de madeira rústica, que representa o nascimento de Jesus.

O espaço também conta com uma árvore de Natal de sete metros de altura, moinho, casinha temática, trenzinho, carroça para fotografias e pequenos cenários distribuídos pelos corredores. As estruturas permitem que as famílias explorem a decoração e registrem momentos durante o passeio.

A inauguração da decoração também contou com uma apresentação musical natalina, com cantora e personagens inspirados em anjos, vestidos de branco. O repertório incluiu músicas tradicionais e conhecidas do público, como “Ó Vinde, Fiéis”, “Bate o Sino”, “Então É Natal”, “Noite Feliz”, “We Are The World Brasil” e “Natal Todo Dia”, do grupo Roupa Nova.

Segundo a gerente de Marketing e Relacionamento do Raposo Shopping, Amanda Gomes, a programação foi planejada para proporcionar momentos de convivência entre pais, filhos e outras gerações.

“Mais do que uma decoração natalina, o ‘Natal na Fazenda’ foi pensado para criar um convite à convivência. Em meio à rotina cada vez mais acelerada, a proposta é que as famílias possam desacelerar, estar juntas, cantar, brincar, tirar fotos e construir memórias que permaneçam depois que as luzes de Natal se apagarem”, afirma Amanda Gomes.

Além da programação natalina, o Raposo Shopping oferece estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h às 14h30, mediante consumação mínima de R$ 35 nas lojas de alimentação. O benefício não se aplica ao sábado (7), data das atrações.

O Raposo Shopping fica na Rodovia Raposo Tavares, km 14,5, no Jardim Boa Vista, em São Paulo. A entrada para a programação de Natal é gratuita.

Confira a programação

Chegada do Papai Noel e show do 3 Palavrinhas