Comissão da Câmara debate plano de mobilidade para os próximos 15 anos em audiência no dia 10 de novembro

Da CMTS

O futuro do trânsito, do transporte público e da circulação de pedestres em Taboão da Serra estará em debate na terça-feira, dia 10 de novembro. A Câmara Municipal realizará audiência pública, às 18h, para discutir o Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PlanMob-TS), projeto que pretende orientar o planejamento dos deslocamentos na cidade pelos próximos 15 anos.

A audiência será uma oportunidade para os moradores conhecerem as propostas elaboradas pela Prefeitura, apresentarem sugestões, apontarem problemas e participarem das discussões sobre mudanças que poderão impactar diretamente a rotina de quem utiliza ônibus, dirige, anda de bicicleta ou circula a pé pelo município.

A audiência foi convocada pela Comissão de Transportes Urbanos da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Nezito. A comissão ainda é formada pelos vereadores Marcos Paulo (vice-presidente) e Anderson Nóbrega (membro). O debate terá como foco o Projeto de Lei Complementar nº 034/2025, que deverá ser submetido à votação dos vereadores.

Entre os temas previstos estão melhorias na acessibilidade, recuperação e adequação de vias e calçadas, transporte coletivo, implantação de ciclovias e corredores de ônibus, além de medidas para tornar os deslocamentos mais seguros e eficientes.

O Plano de Mobilidade Urbana é um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes, prioridades e ações para organizar a circulação de pessoas e veículos em uma cidade. Seu objetivo é melhorar o acesso da população ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e às demais atividades do cotidiano.

Na prática, o documento orienta decisões sobre transporte coletivo, trânsito, infraestrutura viária, acessibilidade e alternativas de deslocamento. Também busca integrar diferentes meios de transporte e estabelecer prioridades para investimentos futuros.

Em uma cidade como Taboão da Serra, marcada pelo intenso fluxo de veículos e pela ligação com a capital paulista, o planejamento da mobilidade é fundamental para enfrentar problemas como congestionamentos, dificuldades de circulação e limitações no transporte público.

O plano também deve considerar as necessidades de pedestres, ciclistas, idosos e pessoas com deficiência, buscando garantir condições mais seguras e acessíveis de deslocamento.

Exigência Federal

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana não é uma iniciativa exclusiva de Taboão da Serra. Trata-se de uma obrigação estabelecida pela Lei Federal nº 12.587/2012, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

A legislação determina que municípios com mais de 20 mil habitantes, entre outros enquadrados nos critérios legais, elaborem e aprovem seus planos de mobilidade. Após a aprovação, o plano deverá passar por revisões, em intervalos não superiores a dez anos.

População poderá participar presencialmente ou pela internet

A audiência pública será realizada no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra, a partir das 18h, com participação presencial e acompanhamento on-line pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

Os moradores também poderão encaminhar dúvidas e questionamentos antecipadamente pelo e-mail comissoes@camarataboao.sp.gov.br. A participação popular é uma etapa importante do processo, pois permite que os problemas enfrentados diariamente nos bairros sejam considerados antes da votação do projeto.

SERVIÇO:

Audiência Pública – Plano Municipal de Mobilidade Urbana

Quando: Dia 10 de Novembro de 2026 (Terça-feira)

Horário: 18h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)

Transmissão: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373

Envio de perguntas por email: comissoes@camarataboao.sp.gov.br