Prodesp abre inscrições para estágio em Taboão da Serra com bolsas de até R$ 937,59

Direto da redação

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) abriu inscrições para um processo seletivo de estágio em Taboão da Serra. As oportunidades são destinadas a estudantes de cursos técnicos e superiores, com bolsas de até R$ 937,59, além de auxílio-refeição e auxílio-transporte.

As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 18 de novembro, às 12h, pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), responsável pela organização da seleção.

O processo seletivo é para formação de cadastro reserva. Isso significa que os estudantes aprovados poderão ser chamados conforme surgirem vagas na Prodesp, sem garantia de contratação imediata.

Para o ensino superior, a bolsa mensal será de R$ 937,59. Entre os cursos aceitos estão Administração, Direito, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Nutrição, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Engenharia e outras áreas previstas no edital.

Já para os estudantes de cursos técnicos, a bolsa será de R$ 787,58. As oportunidades contemplam as áreas de Contabilidade, Enfermagem, Logística, Nutrição, Segurança do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem.

Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos e estar regularmente matriculado em um dos cursos aceitos. A maioria das formações superiores exige que o aluno esteja a partir do terceiro semestre. Para os cursos técnicos, é necessário estar a partir do segundo semestre.

A seleção terá uma prova online com 20 questões de Língua Portuguesa e conhecimentos gerais. Os candidatos que atingirem a pontuação mínima poderão ser convocados para uma entrevista presencial, que também avaliará conhecimentos relacionados à área de formação.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site do CIEE, preencher o cadastro e realizar a prova online até as 12h do dia 18 de novembro.

O estágio poderá durar até dois anos, conforme as regras do edital nº 002/2026.

As oportunidades são para atuação em Taboão da Serra, e a seleção é gratuita. A lista completa de cursos, os requisitos e as orientações estão disponíveis no edital publicado na plataforma do CIEE.