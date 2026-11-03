Inscrições abertas para curso gratuito de manutenção de motos em Taboão da Serra; aulas começam na segunda-feira (9)

Direto da redação

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de manutenção de motos em Taboão da Serra. A capacitação será realizada de 9 a 19 de novembro, na Escola de Construção Civil, localizada no Parque Industrial das Oliveiras. As vagas são limitadas e as aulas começam na próxima segunda-feira (9).

O curso faz parte do programa Caminho da Capacitação, desenvolvido pelo Fundo Social de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Taboão da Serra. As atividades serão realizadas em uma carreta adaptada para oferecer aulas práticas e teóricas de qualificação profissional.

A formação terá duração de 40 horas, com turmas em três horários: das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h. Ao concluir o curso, os participantes receberão um certificado.

A iniciativa busca preparar os alunos para oportunidades de emprego no setor de manutenção de motocicletas, além de oferecer conhecimentos que possam ser utilizados para trabalhar por conta própria.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Laura Neves, a capacitação pode ajudar os participantes a ingressar no mercado de trabalho ou iniciar uma atividade autônoma.

“Com a qualificação adequada, como essa ofertada pelo Caminho da Capacitação, os participantes podem conquistar um emprego, empreender ou trabalhar de forma autônoma”, destacou.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição pelo site caminhodacapacitacao.sp.gov.br ou pela plataforma cursofussp.sp.gov.br.

No cadastro, é necessário informar os dados solicitados e ter em mãos RG, CPF e comprovante de residência. Após a inscrição, o candidato deverá acompanhar o e-mail e o telefone informados para receber a confirmação da matrícula.

O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família. A idade mínima para participar deve ser consultada no sistema de inscrição, conforme as regras da turma.

As aulas acontecerão na carreta do Caminho da Capacitação, que ficará estacionada na Escola de Construção Civil, na Rua Porfírio Herdeiro, 414, no Parque Industrial das Oliveiras.

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até o preenchimento das vagas. Os interessados podem consultar as informações e realizar o cadastro pelo site oficial do programa.