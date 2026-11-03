Taboão da Serra terá calor de até 32°C nesta semana e previsão de chuva e trovoadas

Direto da redação

A primeira semana de novembro será marcada por calor, períodos de sol e previsão de chuva em Taboão da Serra. Segundo o Climatempo, os termômetros poderão chegar a 32°C nesta quarta-feira (4), enquanto a partir de quinta-feira (5) são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Nesta terça-feira (3), a previsão indica mínima de 18°C e máxima de 29°C. O dia terá predomínio de sol, com muitas nuvens durante a manhã e períodos de céu mais aberto à tarde. À noite, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, com 74% de chance de precipitação.

Na quarta-feira (4), o calor deverá aumentar, com temperaturas entre 19°C e 32°C. O sol aparecerá entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva significativa, e a sensação térmica poderá chegar a 33°C.

Já na quinta-feira (5), o tempo deverá ficar mais instável. A previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 29°C, com sol entre nuvens e pancadas de chuva durante o dia e à noite. A probabilidade de precipitação é de 91%, com volume estimado de 6,3 milímetros.

A quinta-feira também merece atenção por causa dos ventos. Segundo o Climatempo, as rajadas poderão atingir 63 km/h, aumentando a necessidade de cuidado em áreas com árvores, estruturas frágeis e locais sujeitos a alagamentos.

Na sexta-feira (6), as temperaturas deverão cair, com mínima de 19°C e máxima de 25°C. O dia terá muitas nuvens, períodos de céu nublado e previsão de chuva, com volume estimado de 5 milímetros.

Além da previsão de instabilidade, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de tempestade para Taboão da Serra nesta terça-feira (3) e quarta-feira (4). O aviso indica possibilidade de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e queda de granizo em áreas atingidas pelas tempestades.

Durante os períodos de chuva forte, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores e redobrar a atenção em locais com histórico de alagamentos. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A previsão indica que quarta-feira será o dia mais quente do período, com máxima de 32°C, enquanto quinta e sexta-feira terão maior instabilidade e temperaturas em queda.