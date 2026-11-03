Aneel mantém bandeira verde em novembro e conta de luz segue sem cobrança extra

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra e região não terão cobrança adicional da bandeira tarifária na conta de energia elétrica em novembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou a manutenção da bandeira verde, que já estava em vigor em outubro, permitindo que os consumidores continuem sem a taxa extra relacionada aos custos de geração de energia.

A decisão foi anunciada na sexta-feira (30) e vale para os consumidores atendidos pelo sistema de bandeiras tarifárias em todo o Brasil, incluindo Embu das Artes, Itapecerica da Serra e os demais municípios da Grande São Paulo.

Segundo a Aneel, a manutenção da bandeira verde ocorre devido ao aumento das chuvas nas regiões onde estão localizadas as principais usinas hidrelétricas do país. A melhora nas condições dos reservatórios favorece a geração de energia e reduz a necessidade de acionar usinas termelétricas, que possuem custos de produção mais elevados.

Com isso, as contas de novembro não terão acréscimos relacionados à bandeira tarifária. A medida, no entanto, não significa que os consumidores deixarão de pagar pela energia utilizada ou que o valor total da fatura será necessariamente menor.

O valor da conta continuará dependendo do consumo de cada imóvel, das tarifas aplicadas e dos demais encargos e tributos previstos.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias permite informar mensalmente aos consumidores as condições de geração de energia elétrica no país. As cores verde, amarela e vermelha indicam se haverá cobrança adicional conforme os custos de produção.

Na bandeira verde, não há cobrança extra. Já nas bandeiras amarela e vermelha, são aplicados valores adicionais sobre o consumo de energia, conforme as condições de geração.

A definição da bandeira é feita mensalmente pela Aneel, considerando fatores como os níveis dos reservatórios das hidrelétricas, a disponibilidade de energia e os custos previstos para atender à demanda nacional.

Com a decisão, novembro será o segundo mês consecutivo com bandeira verde nas contas de energia elétrica. A sinalização para dezembro será definida posteriormente pela agência reguladora.