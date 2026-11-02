Pastor é morto a facada após discussão sobre política em Taboão da Serra; suspeito é preso

Direto da redação

O pastor Odair Pereira, de 52 anos, morreu após ser esfaqueado na noite de sábado (31), no Jardim Record, em Taboão da Serra. Um homem de 58 anos foi preso em flagrante suspeito do crime. O ataque aconteceu após um desentendimento em um bar, que teria envolvido divergências políticas.

Conforme informações divulgadas pelo Metrópoles, os dois discutiram em um estabelecimento na Rua André da Silva Pina e trocaram agressões. Após a briga, Odair deixou o bar. Testemunhas relataram à polícia que o suspeito fez ameaças contra o pastor antes de sair do local.

Uma câmera de segurança registrou o ataque nas proximidades da casa da vítima. Nas imagens, o suspeito aparece desembarcando de um carro branco e atingindo Odair com uma facada no peito. Em seguida, ele foge. Familiares socorreram o pastor e o levaram ao Pronto-Socorro Antena, mas ele não resistiu ao ferimento.

Policiais militares localizaram o suspeito na região. Ele apresentava sinais de embriaguez e foi reconhecido por uma testemunha. O carro utilizado na ação foi apreendido para perícia, mas a faca não foi encontrada. O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra e autuado por homicídio e embriaguez ao volante.

O suspeito afirmou em depoimento que decidiu se vingar da discussão anterior. Testemunhas também disseram que os dois se conheciam havia cerca de quatro anos e mantinham desavenças recorrentes relacionadas à política.

Odair presidia a Igreja Batista Renovada do Espírito Santo, com atuação nos bairros Pedreira e São Bento, na zona sul de São Paulo. Em comunicado nas redes sociais, a igreja lamentou a morte e informou que o velório e o sepultamento estavam marcados para esta segunda-feira (2), no Cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes.