GCM de Taboão da Serra apreende moto furtada após identificar adulteração

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu uma motocicleta furtada na manhã de domingo (29), na Estrada Kizaemon Takeuti, em Taboão da Serra.

Durante patrulhamento, a equipe suspeitou do veículo e realizou a abordagem. Na vistoria, foram identificadas irregularidades nos sinais de identificação da moto. Após consulta, foi constatado que o veículo era produto de furto.

A motocicleta foi apreendida e levada para o distrito policial.

A jovem que conduzia o veículo afirmou que havia pegado a moto emprestada e disse não saber da origem irregular. A mulher que comprou o veículo relatou que fez a aquisição por meio de uma negociação pela internet.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura a adulteração do veículo e a venda irregular.