loader-image
temperature icon 22°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

GCM de Taboão da Serra apreende moto furtada após identificar adulteração

Compartilhar notícia

Direto da redação 

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu uma motocicleta furtada na manhã de domingo (29), na Estrada Kizaemon Takeuti, em Taboão da Serra.

Durante patrulhamento, a equipe suspeitou do veículo e realizou a abordagem. Na vistoria, foram identificadas irregularidades nos sinais de identificação da moto. Após consulta, foi constatado que o veículo era produto de furto.

A motocicleta foi apreendida e levada para o distrito policial.

A jovem que conduzia o veículo afirmou que havia pegado a moto emprestada e disse não saber da origem irregular. A mulher que comprou o veículo relatou que fez a aquisição por meio de uma negociação pela internet.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura a adulteração do veículo e a venda irregular.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.