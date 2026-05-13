GCM prende homem dirigindo embriagado e com porte ilegal de arma em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo na tarde do último sábado (10), no Parque Monte Alegre, em Taboão da Serra.

Conforme informações apuradas, a Central de Monitoramento da GCM identificou um homem armado na Rua São José, esquina com a Rua Luanda. As imagens mostraram o suspeito descendo de uma caminhonete Hyundai HR, colocando uma arma na cintura e retornando ao veículo.

Equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas e encontraram a caminhonete parada atravessada na via pública. Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais visíveis de embriaguez e caiu ao abrir a porta do veículo.

Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com numeração raspada e uma munição intacta.

O suspeito apresentava fala desconexa, dificuldade para se equilibrar, olhos vermelhos e forte odor etílico. Ele foi encaminhado para atendimento médico na UPA Akira Tada e, posteriormente, conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.

A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

A arma foi apreendida e encaminhada para perícia. Já a caminhonete foi liberada para um familiar do suspeito.