Homem procurado pela Justiça é preso pela GCM após cair de telhado durante fuga em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra prendeu, no último sábado-feira (9), um homem procurado pela Justiça após uma perseguição que mobilizou equipes da corporação. Durante a ocorrência, duas motocicletas com registros de furto e roubo foram recuperadas.

Segundo informações da GCM, equipes realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram um motociclista conduzindo uma moto em alta velocidade, sem capacete e avançando o sinal vermelho. Diante das infrações, os agentes deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor desobedeceu e tentou fugir.

Teve início um acompanhamento pelas ruas da cidade até que o suspeito abandonou a motocicleta e tentou escapar a pé, passando por imóveis e subindo em telhados. Durante a fuga, um dos telhados cedeu e o homem caiu, sendo detido por equipes da Romucam.

O suspeito sofreu apenas escoriações leves, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Antena, medicado e liberado. Em consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de procura em aberto contra ele.

Ainda de acordo com a GCM, a motocicleta utilizada pelo homem circulava com placa adulterada. Após vistoria, foi identificado que o veículo era produto de furto.

Nas proximidades do local da captura, os agentes também localizaram outra motocicleta com sinais identificadores adulterados. Após averiguação, foi constatado que o veículo havia sido roubado no último dia 6 de maio.

A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.