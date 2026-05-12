Jovem ator de Taboão da Serra participa de série da Netflix sobre a conquista do tri na Copa de 70

Por Samara Matos, na redação

O jovem ator taboanense Gabriel Santos Silva, conhecido artisticamente como “Biel Silva”, está no elenco da minissérie “Brasil 70 – A Saga do Tri”, nova produção da Netflix em parceria com a O2 Filmes que retrata os bastidores da histórica conquista do tricampeonato mundial da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970. As gravações aconteceram no Brasil e no México, e a estreia da produção está prevista para o dia 29 de maio.

Natural e criado em Taboão da Serra, Biel, de 20 anos, interpreta o zagueiro Wilson Piazza, camisa 3 da Seleção Brasileira campeã mundial. A série mostrará não apenas os momentos dentro de campo, mas também o contexto político e social vivido pelo país durante o período da ditadura militar.

“É uma série que retrata a Copa do Mundo de 70, quando o Brasil passava por dificuldades políticas, mas tentava esconder isso para o mundo. A produção mostra a trajetória da seleção dentro e fora de campo”, contou o ator.

Biel revelou que o convite inicial era para atuar como dublê do personagem, mas o desempenho durante os testes garantiu a ele um espaço maior na produção.

“No começo, recebi a proposta para fazer teste como dublê do ator que interpretaria o Wilson Piazza. Mas, com muito foco e estudo sobre o personagem e atuação, nos últimos dias de teste fui contemplado como ator principal do personagem”, afirmou.

O jovem também destacou a emoção de realizar um sonho de infância ao participar de uma produção internacional.

“Sempre tive o sonho de aparecer nas telinhas da televisão, mas o tempo e as dificuldades da vida me fizeram deixar isso de lado. Depois de tanto tempo, ter essa oportunidade é muito especial para mim”, disse.

A produção é dirigida por Paulo Morelli e Pedro Morelli, com criação de Naná Xavier e Rafael Dornellas. O elenco conta ainda com nomes conhecidos como Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola, que interpreta Pelé.

A minissérie vai recriar momentos históricos da campanha do tricampeonato no México, além de mostrar os bastidores e o lado humano dos jogadores que marcaram a história do futebol brasileiro, como Pelé, Tostão, Gérson, Rivellino, Jairzinho e Carlos Alberto Torres.