Câmara realiza 2ª audiência pública do novo Plano Diretor com ampla participação popular

Da CMTS

Em nova audiência pública realizada na quinta-feira, dia 7 de maio, moradores, vereadores, representantes de movimentos sociais e de moradia e o Ministério Público discutiram a proposta do novo Plano Diretor de Taboão da Serra, apresentada pela Prefeitura Municipal. O projeto agora deve entrar na pauta de votação dos vereadores.

A proposta do novo Plano Diretor de Taboão da Serra começou a ser elaborada no 2º semestre de 2023, na gestão do ex-prefeito Aprígio, pela FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo). A partir de janeiro de 2025, já com a nova gestão do prefeito Engenheiro Daniel, a Secretaria de Habitação deu andamento para finalizar as propostas.

Durante a audiência, moradores puderam realizar perguntas diretamente aos responsáveis pela elaboração do plano. A promotora de justiça Dra. Letícia Ravacci elogiou a discussão ampla em torno do plano diretor.

“É uma satisfação ver o envolvimento de todos vocês [vereadores] para votação. A gente se uniu e o poder executivo também veio junto, explicou, tirou tantas dúvidas, mas ainda continuamos com dúvidas, mas acho que é um passo importante para aprovação e os debates deste projeto grandioso para a cidade”, diz Dra. Letícia.

Além da preocupação com a expansão das áreas de centralidades e a preservação das ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), a audiência também destacou a preocupação com a manutenção das áreas de preservação ambiental.

Para ampliar o debate quando o projeto for em votação, o presidente Carlinhos do Leme pediu que a Secretaria encaminhe ao legislativo o estudo original elaborado pela FESPSP. “Necessitamos, o mais rápido possível, do estudo completo feito pela empresa para sabermos o que foi mudado neste estudo. Um mapa sobre o outro fica difícil comparar. É um estudo complexo e não podemos errar. Precisamos do estudo antes da votação”, afirma.

Líder do MST de Taboão da Serra, o ex-vereador Paulo Félix propôs que todas as áreas de ZEIS 2 sejam exclusivas para moradorias do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

As duas audiências públicas que discutiram a proposta do novo plano diretor de Taboão da Serra estão disponíveis no canal do youtube da Câmara Municipal.