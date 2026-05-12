Polo Arena Multiuso abre inscrições para oficinas culturais gratuitas; veja como se inscrever

Direto da redação

A Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas de Taboão da Serra abriu inscrições para oficinas culturais gratuitas no Polo Arena Multiuso da Escola Municipal de Artes. Entre as modalidades disponíveis estão capoeira, teatro, percussão, xadrez, cavaco e banjo.

As inscrições devem ser feitas presencialmente de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h, na unidade localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, no Jardim Record.

Para participar, os interessados precisam apresentar documento oficial com foto e CPF (original e cópia simples), foto 3×4 e comprovante de residência. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal no momento da matrícula.

De acordo com o secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, as oficinas têm como objetivo ampliar o acesso da população à cultura e promover inclusão social por meio da arte.

“Ao oferecer oficinas gratuitas, garantimos inclusão, acesso e formação cultural para a população, fortalecendo as políticas públicas do município e promovendo o desenvolvimento social”, afirmou.

Serviço

Polo Arena Multiuso – Escola Municipal de Artes

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521 – Jardim Record

Inscrições: de segunda a quinta-feira

Horário: das 9h às 12h

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4788-3888, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.