GCM prende suspeitos apreende drogas e remove portão instalado pelo tráfico no Jardim São Salvador

Direto da redação

Uma série de ações da Guarda Civil Municipal (GCM) no Jardim São Salvador terminou com suspeitos presos, um grande volume de drogas apreendido e a remoção de um portão de ferro instalado de forma irregular na Rua Samuel Wainer. A estrutura impedia a passagem livre dos moradores e tentava dificultar o patrulhamento na comunidade.

11 de agosto: Em resposta a denúncias sobre o portão que bloqueava a viela, os guardas flagraram um suspeito correndo com uma mochila. Ele descartou o material em um latão de lixo, mas foi detido e admitiu a venda de drogas no local. Na mochila estavam 240 porções de cocaína (130g), 109 porções de maconha (180g) e 86 porções de crack (13g). Os agentes também apreenderam um celular destravado que exibia imagens ao vivo de 3 câmeras de segurança e 3 modens instalados em postes para monitorar a polícia, equipamento que também foi recolhido.

15 de agosto: Atendendo a um pedido da Secretaria de Segurança para retirar o portão, a GCM surpreendeu um serralheiro e seu ajudante que haviam sido contratados para reinstalar a estrutura metálica. Na mesma ação, suspeitos tentaram fugir a pé. Um homem foi preso e indicou onde havia escondido 41 porções de maconha (64,9g), 44 de crack (18,15g) e 60 de cocaína (23,2g) sob pedaços de madeira. Sua mãe sofreu uma queda na fuga, foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Antena e, em sua bolsa, a guarda encontrou mais 17 porções de cocaína (6,6g), 25 de ice (2g), 3 de maconha (1,5g), além de cadernos com a contabilidade do tráfico e dois celulares. O portão de ferro foi desmontado e apreendido.

17 de agosto: Em patrulhamento ostensivo na mesma área, os agentes visualizaram dois homens em atitude suspeita que fugiram a pé. Um dos indivíduos jogou uma sacola no lixo contendo 81 porções de maconha (140,3g), 58 de cocaína (26,6g) e 13 de crack (6,8g). Ele foi preso em flagrante e o outro abordado admitiu que estava no local para comprar os entorpecentes.

Ao todo, o trabalho da Guarda Civil Municipal na região resultou no recolhimento de: Entorpecentes: 772 porções de drogas no total, sendo 375 embalagens de cocaína, 234 de maconha, 143 de crack e 25 porções de ice. Infraestrutura e eletrônicos: 1 portão de ferro de grande porte, 3 câmeras de monitoramento, 3 modens de internet, 4 telefones celulares e anotações financeiras do crime.

Todos os envolvidos detidos e os materiais recolhidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Taboão da Serra, onde as prisões em flagrante foram ratificadas. Os casos seguem à disposição do Judiciário.