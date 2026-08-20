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GCM prende suspeitos apreende drogas e remove portão instalado pelo tráfico no Jardim São Salvador

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Direto da redação 

Uma série de ações da Guarda Civil Municipal (GCM) no Jardim São Salvador terminou com suspeitos presos, um grande volume de drogas apreendido e a remoção de um portão de ferro instalado de forma irregular na Rua Samuel Wainer. A estrutura impedia a passagem livre dos moradores e tentava dificultar o patrulhamento na comunidade.

11 de agosto: Em resposta a denúncias sobre o portão que bloqueava a viela, os guardas flagraram um suspeito correndo com uma mochila. Ele descartou o material em um latão de lixo, mas foi detido e admitiu a venda de drogas no local. Na mochila estavam 240 porções de cocaína (130g), 109 porções de maconha (180g) e 86 porções de crack (13g). Os agentes também apreenderam um celular destravado que exibia imagens ao vivo de 3 câmeras de segurança e 3 modens instalados em postes para monitorar a polícia, equipamento que também foi recolhido.

15 de agosto: Atendendo a um pedido da Secretaria de Segurança para retirar o portão, a GCM surpreendeu um serralheiro e seu ajudante que haviam sido contratados para reinstalar a estrutura metálica. Na mesma ação, suspeitos tentaram fugir a pé. Um homem foi preso e indicou onde havia escondido 41 porções de maconha (64,9g), 44 de crack (18,15g) e 60 de cocaína (23,2g) sob pedaços de madeira. Sua mãe sofreu uma queda na fuga, foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Antena e, em sua bolsa, a guarda encontrou mais 17 porções de cocaína (6,6g), 25 de ice (2g), 3 de maconha (1,5g), além de cadernos com a contabilidade do tráfico e dois celulares. O portão de ferro foi desmontado e apreendido.

17 de agosto: Em patrulhamento ostensivo na mesma área, os agentes visualizaram dois homens em atitude suspeita que fugiram a pé. Um dos indivíduos jogou uma sacola no lixo contendo 81 porções de maconha (140,3g), 58 de cocaína (26,6g) e 13 de crack (6,8g). Ele foi preso em flagrante e o outro abordado admitiu que estava no local para comprar os entorpecentes.

Ao todo, o trabalho da Guarda Civil Municipal na região resultou no recolhimento de: Entorpecentes: 772 porções de drogas no total, sendo 375 embalagens de cocaína, 234 de maconha, 143 de crack e 25 porções de ice. Infraestrutura e eletrônicos: 1 portão de ferro de grande porte, 3 câmeras de monitoramento, 3 modens de internet, 4 telefones celulares e anotações financeiras do crime.

Todos os envolvidos detidos e os materiais recolhidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Taboão da Serra, onde as prisões em flagrante foram ratificadas. Os casos seguem à disposição do Judiciário.

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