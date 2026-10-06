Concurso do Detran-SP tem 145 vagas e inscrições até quarta-feira (7)

Direto da redação

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) está com inscrições abertas até esta quarta-feira (7) para o concurso público que oferece 145 vagas de agente estadual de trânsito. O salário é de R$ 5.702,18. Para participar, é necessário ter nível superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Avalia. A taxa é de R$ 98. Moradores de Taboão da Serra e região podem escolher Osasco ou São Paulo entre as cidades disponíveis para realizar as provas.

A seleção terá prova objetiva e redação, previstas para 1º de novembro. Os locais e horários serão divulgados em 26 de outubro nos canais da organizadora e do Detran-SP.

A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático, Informática, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Também serão cobrados conhecimentos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e legislação estadual. Na redação, os candidatos deverão desenvolver um texto dissertativo-argumentativo.

Os agentes atuarão em atividades de educação, operação e fiscalização de trânsito, além de serviços relacionados ao registro e licenciamento de veículos e à habilitação de condutores. Após a contratação, os aprovados deverão participar de um curso obrigatório de formação profissional, com duração máxima de três meses.

O local de trabalho será definido na convocação, quando o Detran-SP divulgará as unidades com vagas disponíveis. A escolha seguirá a ordem de classificação dos candidatos. A cidade onde a prova for realizada não determina a unidade de lotação.

A homologação do resultado final está prevista para 20 de janeiro de 2027. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. O edital e os comunicados devem ser acompanhados nos sites do Instituto Avalia e do Detran-SP.