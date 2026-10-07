Sebrae-SP abre vaga de jovem aprendiz em Osasco com salário de R$ 1.621

Direto da redação

O Sebrae-SP está com inscrições abertas até 13 de outubro para uma vaga de jovem aprendiz no escritório regional de Osasco. A oportunidade é destinada a jovens de 14 a 21 anos, com salário de R$ 1.621, auxílio-refeição de R$ 30 por dia, vale-transporte e assistência médica. As inscrições devem ser feitas pela internet, no formulário do CIEE.

Podem participar estudantes que estejam cursando, no período noturno, do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Também podem se candidatar jovens que já concluíram o Ensino Médio e ainda não ingressaram no Ensino Superior.

O trabalho será presencial, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Uma vez por semana, o aprendiz participará de capacitação teórica em local indicado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Nos demais dias, a formação prática será realizada no escritório do Sebrae-SP.

A seleção terá três etapas: inscrição online, prova online e entrevista com o CIEE e o Sebrae-SP. A avaliação contará com 20 questões, sendo dez de Língua Portuguesa e dez de Matemática, com um ponto por questão.

O escritório regional fica na Avenida Dionysia Alves Barreto, em Osasco. Os requisitos e as orientações completas estão disponíveis no comunicado do processo seletivo.