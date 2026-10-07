Embu das Artes não terá expediente na prefeitura nesta sexta-feira (9) e segunda-feira (12)

Direto da redação
A Prefeitura de Embu das Artes não terá expediente na sede administrativa e nos equipamentos públicos nesta sexta-feira (9) e na segunda-feira (12). Os serviços essenciais funcionarão normalmente nas duas datas.
O fechamento de sexta-feira ocorre devido à transferência do feriado municipal de Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Embu das Artes, celebrado em 7 de outubro. Já na segunda-feira, o atendimento será suspenso pelo feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.
O Restaurante Popular Josué de Castro também permanecerá fechado nos dois dias. Prontos-socorros, Guarda Civil Municipal (GCM), serviço funerário, Defesa Civil e SAMU manterão o atendimento sem interrupção.
Para quem pretende aproveitar o feriado na cidade, a Feira de Artes e Artesanato funcionará no sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12), das 9h às 18h. O Parque do Lago Francisco Rizzo estará aberto diariamente, das 5h às 22h.
O expediente na sede da prefeitura será retomado na terça-feira (13), a partir das 8h30. Os demais equipamentos públicos voltarão a atender conforme seus horários habituais.