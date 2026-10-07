Linhas 4-Amarela e 5-Lilás terão ações gratuitas de estágio e saúde em outubro

Passageiros de Taboão da Serra que utilizam as linhas 4-Amarela e 5-Lilás poderão acessar orientações sobre vagas de estágio e serviços de saúde em estações durante outubro. A programação inclui atendimento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e testagem para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Na Linha 4-Amarela, a Estação Higienópolis-Mackenzie receberá o CIEE em Movimento nos dias 7 e 8 de outubro, das 11h às 15h30. A equipe oferecerá informações, orientações e cadastro para oportunidades de estágio.

O atendimento também será realizado na Estação Capão Redondo, da Linha 5-Lilás, nos dias 14 e 15 de outubro, no mesmo horário. A iniciativa busca auxiliar estudantes que procuram experiência profissional e orientação para ingressar no mercado de trabalho.

Já na sexta-feira, 16 de outubro, a Estação Vila das Belezas, também da Linha 5-Lilás, terá testagem para ISTs, das 14h às 18h. A ação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo.

Além dos testes, profissionais orientarão os passageiros sobre prevenção e serviços disponíveis na rede pública. Também haverá informações sobre acesso à Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV.

As atividades são gratuitas e acontecem nas próprias estações, permitindo que os passageiros aproveitem o deslocamento para buscar atendimento e informações.