Horário eleitoral do 2º turno começa nesta sexta-feira (9) e vai até 23 de outubro

Direto da redação

A propaganda eleitoral gratuita do segundo turno da eleição presidencial começa nesta sexta-feira (9) no rádio e na televisão. Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terão o mesmo tempo de exposição. As transmissões seguem até 23 de outubro, dois dias antes da votação.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a divisão do tempo nesta terça-feira (6). De segunda a sábado, serão exibidos dois blocos diários de dez minutos, com cinco minutos para cada candidato em cada bloco.

A ordem de apresentação será alternada: em um dia, Flávio abrirá o horário eleitoral; no seguinte, Lula será o primeiro a apresentar suas propostas.

Além dos blocos, cada candidato terá 12 minutos e meio por dia em inserções, que são propagandas curtas exibidas ao longo da programação das emissoras. Essas peças serão transmitidas todos os dias da semana, incluindo os domingos.

Somados, os dois candidatos terão 45 minutos diários de propaganda nos dias em que houver blocos e inserções. Aos domingos, serão exibidas apenas as inserções, totalizando 25 minutos entre os concorrentes.

O segundo turno será realizado em 25 de outubro, quando os eleitores escolherão quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.