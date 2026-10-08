Câmara aprova projeto de lei que autoriza criação da Creche do Idoso em Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal aprovou, terça-feira, 29 de setembro, o projeto de lei de autoria do vereador Dídio Conceição autorizando a Prefeitura a criar o Programa Creche do Idoso. A proposta prevê acolhimento e acompanhamento durante o dia para moradores com idade igual ou superior a 65 anos, com atendimento de saúde e atividades educacionais, físicas e culturais.

O serviço deverá funcionar das 8h às 17h e contar com uma equipe multidisciplinar composta por médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e educador físico. O programa prevê ações integradas entre as secretarias municipais de Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Assistência Social.

Na área da saúde, estão previstos acompanhamento médico periódico, atendimento psicológico, fisioterapia, orientação nutricional e ações de prevenção de doenças. A programação também contempla alfabetização, inclusão digital, exercícios de memória, atividades físicas adaptadas, oficinas de artesanato, música, dança e teatro.

“Muitas famílias taboanenses enfrentam dificuldades diárias para conciliar suas jornadas de trabalho com os cuidados necessários aos idosos que vivem sob sua responsabilidade. Em inúmeros casos, os idosos permanecem sozinhos durante todo o dia, expostos a situações de vulnerabilidade, acidentes domésticos, isolamento social, abandono emocional e agravamento de problemas de saúde. Nesse contexto, a criação da Creche do Idoso representa uma importante política pública de apoio às famílias e de valorização da pessoa idosa”, justifica Dídio Conceição

A proposta estabelece que um percentual das vagas seja destinado prioritariamente a idosos de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, cadastradas nos programas assistenciais do município.

O projeto também permite à Prefeitura estabelecer convênios e parcerias com programas dos governos federal e estadual, empresas, organizações da sociedade civil, instituições de ensino e entidades filantrópicas para a implantação e manutenção do serviço.

A proposta segue para sanção ou veto do prefeito. Sua implantação dependerá das medidas administrativas e regulamentação.