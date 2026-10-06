Outubro Rosa em Taboão da Serra terá exames preventivos nas UBSs e Dia D em 23 de outubro

Direto da redação
As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra terão acolhimento e coleta de exames preventivos durante outubro, na campanha Linha de Cuidado Rosa. A iniciativa busca ampliar o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. O Dia D será em 23 de outubro, das 8h às 16h.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades manterão o horário habitual de funcionamento, com os atendimentos da campanha a partir das 8h. Para participar, é necessário apresentar cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF.
Serão oferecidos acolhimento e orientações de enfermagem, atendimento médico, coleta de papanicolau, agendamento de exames e solicitação de mamografia de rastreamento para mulheres a partir dos 40 anos.
A campanha é aberta a mulheres e homens trans com mama, com foco nas pessoas acima de 40 anos que nunca fizeram mamografia de rastreamento. Para o papanicolau, a prioridade inclui mulheres que já iniciaram atividade sexual e nunca realizaram o exame ou estão há muito tempo sem fazê-lo, especialmente na faixa de 25 a 64 anos.
Rodas de conversa começam nesta terça-feira
A programação também inclui a Parada Rosa, com rodas de conversa conduzidas pela médica oncologista Célia Regina Soares e pela enfermeira oncológica Alessandra Teixeira Ladário Nasário.
Nesta terça-feira (6), os encontros acontecem no Serviço Especializado de Reabilitação (SER), às 8h30, e no Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), às 13h30. As atividades seguem até 29 de outubro.
|Data
|Local
|Horário
|6/10
|Serviço Especializado de Reabilitação (SER)
|8h30
|6/10
|Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM)
|13h30
|7/10
|UBS Antônio Pereira da Silva (Seu Dodô)
|8h30
|8/10
|UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade
|8h30
|9/10
|UBS Jardim Record/Ponte Alta
|8h30
|13/10
|UBS Dra. Maria José de Albuquerque
|8h30
|13/10
|Centro de Especialidades Médicas (CEM)
|À tarde, sem horário informado
|14/10
|SAE/CTA (Clínica DST)
|8h30
|15/10
|UBS Silvio Sampaio
|8h30
|16/10
|UBS Jardim Santo Onofre
|8h30
|19/10
|UBS Salete
|8h30
|20/10
|UBS Parque Laguna
|8h30
|21/10
|UBS Enfermeira Selma Fátima dos Santos de Souza (Oliveiras/Marabá)
|8h30
|22/10
|Casa do Adolescente
|8h30
|23/10
|UBS Parque Pinheiros
|8h30
|26/10
|UBS Santa Cecília
|8h30
|27/10
|UBS Jardim Clementino
|8h30
|28/10
|UBS Jardim das Margaridas
|8h30
|29/10
|UBS Jardim Scândia/Panorama
|8h30
Serviço
Campanha: Linha de Cuidado Rosa — Outubro Rosa
Local: 14 UBSs de Taboão da Serra
Atendimentos: durante outubro, a partir das 8h, dentro do horário de funcionamento de cada unidade
Dia D: sexta-feira, 23 de outubro, das 8h às 16h
Documentos: cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF