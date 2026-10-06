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Outubro Rosa em Taboão da Serra terá exames preventivos nas UBSs e Dia D em 23 de outubro

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Direto da redação 

As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra terão acolhimento e coleta de exames preventivos durante outubro, na campanha Linha de Cuidado Rosa. A iniciativa busca ampliar o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. O Dia D será em 23 de outubro, das 8h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades manterão o horário habitual de funcionamento, com os atendimentos da campanha a partir das 8h. Para participar, é necessário apresentar cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF.

Serão oferecidos acolhimento e orientações de enfermagem, atendimento médico, coleta de papanicolau, agendamento de exames e solicitação de mamografia de rastreamento para mulheres a partir dos 40 anos.

A campanha é aberta a mulheres e homens trans com mama, com foco nas pessoas acima de 40 anos que nunca fizeram mamografia de rastreamento. Para o papanicolau, a prioridade inclui mulheres que já iniciaram atividade sexual e nunca realizaram o exame ou estão há muito tempo sem fazê-lo, especialmente na faixa de 25 a 64 anos.

Rodas de conversa começam nesta terça-feira

A programação também inclui a Parada Rosa, com rodas de conversa conduzidas pela médica oncologista Célia Regina Soares e pela enfermeira oncológica Alessandra Teixeira Ladário Nasário.

Nesta terça-feira (6), os encontros acontecem no Serviço Especializado de Reabilitação (SER), às 8h30, e no Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), às 13h30. As atividades seguem até 29 de outubro.

DataLocalHorário
6/10Serviço Especializado de Reabilitação (SER)8h30
6/10Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM)13h30
7/10UBS Antônio Pereira da Silva (Seu Dodô)8h30
8/10UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade8h30
9/10UBS Jardim Record/Ponte Alta8h30
13/10UBS Dra. Maria José de Albuquerque8h30
13/10Centro de Especialidades Médicas (CEM)À tarde, sem horário informado
14/10SAE/CTA (Clínica DST)8h30
15/10UBS Silvio Sampaio8h30
16/10UBS Jardim Santo Onofre8h30
19/10UBS Salete8h30
20/10UBS Parque Laguna8h30
21/10UBS Enfermeira Selma Fátima dos Santos de Souza (Oliveiras/Marabá)8h30
22/10Casa do Adolescente8h30
23/10UBS Parque Pinheiros8h30
26/10UBS Santa Cecília8h30
27/10UBS Jardim Clementino8h30
28/10UBS Jardim das Margaridas8h30
29/10UBS Jardim Scândia/Panorama8h30

Serviço

Campanha: Linha de Cuidado Rosa — Outubro Rosa
Local: 14 UBSs de Taboão da Serra
Atendimentos: durante outubro, a partir das 8h, dentro do horário de funcionamento de cada unidade
Dia D: sexta-feira, 23 de outubro, das 8h às 16h
Documentos: cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF

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