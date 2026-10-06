Outubro Rosa em Taboão da Serra terá exames preventivos nas UBSs e Dia D em 23 de outubro

Direto da redação

As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra terão acolhimento e coleta de exames preventivos durante outubro, na campanha Linha de Cuidado Rosa. A iniciativa busca ampliar o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. O Dia D será em 23 de outubro, das 8h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as unidades manterão o horário habitual de funcionamento, com os atendimentos da campanha a partir das 8h. Para participar, é necessário apresentar cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF.

Serão oferecidos acolhimento e orientações de enfermagem, atendimento médico, coleta de papanicolau, agendamento de exames e solicitação de mamografia de rastreamento para mulheres a partir dos 40 anos.

A campanha é aberta a mulheres e homens trans com mama, com foco nas pessoas acima de 40 anos que nunca fizeram mamografia de rastreamento. Para o papanicolau, a prioridade inclui mulheres que já iniciaram atividade sexual e nunca realizaram o exame ou estão há muito tempo sem fazê-lo, especialmente na faixa de 25 a 64 anos.

Rodas de conversa começam nesta terça-feira

A programação também inclui a Parada Rosa, com rodas de conversa conduzidas pela médica oncologista Célia Regina Soares e pela enfermeira oncológica Alessandra Teixeira Ladário Nasário.

Nesta terça-feira (6), os encontros acontecem no Serviço Especializado de Reabilitação (SER), às 8h30, e no Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM), às 13h30. As atividades seguem até 29 de outubro.

Data Local Horário 6/10 Serviço Especializado de Reabilitação (SER) 8h30 6/10 Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRSM) 13h30 7/10 UBS Antônio Pereira da Silva (Seu Dodô) 8h30 8/10 UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade 8h30 9/10 UBS Jardim Record/Ponte Alta 8h30 13/10 UBS Dra. Maria José de Albuquerque 8h30 13/10 Centro de Especialidades Médicas (CEM) À tarde, sem horário informado 14/10 SAE/CTA (Clínica DST) 8h30 15/10 UBS Silvio Sampaio 8h30 16/10 UBS Jardim Santo Onofre 8h30 19/10 UBS Salete 8h30 20/10 UBS Parque Laguna 8h30 21/10 UBS Enfermeira Selma Fátima dos Santos de Souza (Oliveiras/Marabá) 8h30 22/10 Casa do Adolescente 8h30 23/10 UBS Parque Pinheiros 8h30 26/10 UBS Santa Cecília 8h30 27/10 UBS Jardim Clementino 8h30 28/10 UBS Jardim das Margaridas 8h30 29/10 UBS Jardim Scândia/Panorama 8h30

Serviço

Campanha: Linha de Cuidado Rosa — Outubro Rosa

Local: 14 UBSs de Taboão da Serra

Atendimentos: durante outubro, a partir das 8h, dentro do horário de funcionamento de cada unidade

Dia D: sexta-feira, 23 de outubro, das 8h às 16h

Documentos: cartão da UBS, documento oficial com foto e CPF