Semana será marcada por chuva e temperaturas entre 18°C e 31°C em Taboão da Serra

Taboão da Serra terá chuva ao longo da semana e aumento gradual das temperaturas. Entre terça-feira (6) e sexta-feira (9), os termômetros devem variar de 18°C a 31°C. O maior volume de chuva está previsto para terça.

Na terça-feira (6), o dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a chuva chega no fim da manhã e continua durante a tarde e a noite. A previsão indica acumulado de 39,8 milímetros e 94% de chance de chuva, com mínima de 18°C e máxima de 24°C.

Na quarta-feira (7), haverá sol entre nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. As temperaturas ficam entre 18°C e 27°C, com volume previsto de 9,7 milímetros.

A quinta-feira (8) terá pancadas de chuva à tarde e à noite, com possibilidade de trovoadas. A mínima será de 19°C e a máxima de 29°C.

Na sexta-feira (9), a temperatura sobe e pode chegar a 31°C, com mínima de 20°C. O sol aparece entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde. À noite, a previsão é de tempo nublado, sem chuva.