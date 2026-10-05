Câmara de Taboão aprova cinco projetos voltados à saúde, acolhimento e inclusão social

Direto da redação

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na sessão de terça-feira, dia 29 de setembro, cinco projetos de lei de autoria dos vereadores, que tratam de diversos temas como atendimento à população idosa, apoio a pacientes com doenças graves, acolhimento de mulheres, acessibilidade em espaços de lazer e identificação de lideranças religiosas.

De autoria dos vereadores Dídio Conceição e Sandro Ayres, o projeto do Programa Creche do Idoso autoriza a criação de um serviço de acolhimento e acompanhamento diurno para moradores com idade igual ou superior a 65 anos. A proposta prevê atendimento das 8h às 17h, com equipe multidisciplinar e atividades de saúde, educação, esporte, cultura e convivência social.

O vereador Wanderley Bressan é autor do Programa Caminho para a Cura, que autoriza o custeio do deslocamento de pacientes com câncer ou outras doenças graves para tratamentos realizados fora de Taboão da Serra.

O projeto do vereador Enfermeiro Rodney autoriza o Executivo a instituir o Programa “Entre Elas – Mulheres que Inspiram”, oferecendo apoio à continuidade das ações de acolhimento e assistência a mulheres que sofreram violência.

Outros dois dos projetos aprovados são de autoria do vereador Sandro Ayres. Um deles trata da instalação de brinquedos e equipamentos adaptados para crianças e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em parques, praças e espaços públicos de lazer.

A outra iniciativa de Sandro Ayres institui o Programa de Reconhecimento e Identificação Eclesiástica, destinado à identificação funcional de ministros, pastores e autoridades religiosas. O texto autoriza a oficialização da Carteira de Identidade Religiosa para facilitar a assistência espiritual em hospitais e outros equipamentos públicos municipais, com possibilidade de emissão digital e gratuita.

Confira os projetos de lei aprovados:

Projeto de Lei 116/2025 – Dispõe sobre a criação do “Programa Caminho para a Cura”. – Autoria: vereador Wanderley Bressan.

Projeto de Lei 056/2026 – Reconhecimento e Identificação Eclesiástica: Institui o Programa de Reconhecimento e Identificação Eclesiástica no Município de Taboão da Serra e dá outras providências. – Autoria: vereador Sandro Ayres.

Projeto de Lei 057/2026 – Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Creche do Idoso no Município de Taboão da Serra e dá outras providências. – Autoria: vereadores Dídio Conceição e Sandro Ayres.

Projeto de Lei 106/2026 – Dispõe sobre a instalação de brinquedos e equipamentos adaptados para crianças e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em parques, praças e espaços públicos de lazer no Município de Taboão da Serra, e dá outras providências. – Autoria: vereador Sandro Ayres.

Projeto de Lei 113/2026 – Institui o Programa “Entre Elas – Mulheres que Inspiram”, e dá outras providências. – Autoria: vereador Enfermeiro Rodney.