Deputado Dr. Eduardo Nóbrega recebe mais de 65 mil votos, lidera em Taboão e Itapecerica, mas fica fora da Alesp

Direto da Redação

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega (MDB) não conseguiu se reeleger para mais um mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Ele teve 65.318 votos e ficou na sétima colocação dentro do partido, que elegeu apenas os cinco primeiros.

Nem o fato de sua votação ter aumentado sua votação – em relação a 2022 – em quase 22% foi suficiente. O atual mandato do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega termina no dia 31 de janeiro de 2027.

Na cidade de Taboão da Serra, onde já exerceu o mandato de vereador em duas oportunidades, Dr. Eduardo Nóbrega continua sendo o candidato mais bem votado. Nesta eleição, teve 17.940 votos. Em Itapecerica da Serra, também foi o mais votado com 7.598 votos.