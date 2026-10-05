Show de comédia do grupo 4 Amigos acontece no dia 16 de outubro no Cemur

Por Samara Matos, na redação

O grupo 4 Amigos se apresenta na sexta-feira, 16 de outubro, no Cemur de Taboão da Serra, com duas sessões: às 19h e às 21h30. O espetáculo reúne os comediantes Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Donato, que apresentam novos textos na turnê de 2026.

Com histórias e observações sobre situações do cotidiano, o show mantém o formato de stand-up que marca as apresentações do grupo. Entre as novidades anunciadas pela produção está o quadro “Coletiva de Imprensa”, no qual os integrantes respondem a perguntas e situações inesperadas, explorando o improviso e a interação entre os humoristas.

A apresentação tem duração prevista de 70 minutos e classificação indicativa de 16 anos. O Cemur fica na Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo, e possui acesso para pessoas com deficiência.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Express, neste link. A plataforma anuncia entradas por R$ 110, mais taxa de serviço. Os valores estão sujeitos a alteração e devem ser conferidos conforme a sessão e a categoria escolhidas.

O pagamento pode ser realizado à vista pelo Pix ou em até seis parcelas no cartão de crédito, com parcela mínima de R$ 20. Quem adquirir meia-entrada deverá apresentar a documentação exigida para comprovar o direito ao benefício.

Após a confirmação da compra, o ingresso eletrônico será enviado por e-mail. Segundo as orientações da plataforma, o público deve apresentar o e-ticket impresso e um documento com foto na bilheteria, no dia do espetáculo.

A realização é da Criativu’s Produções e Entretenimento. Dúvidas sobre a compra podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 2771-0016.