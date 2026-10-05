Com mais de 82 mil votos, Ely Santos é eleita deputada estadual pela primeira vez após quase 3 anos na Câmara Federal

Direto da Redação

Ely Santos (Republicanos) foi eleita deputada estadual nas eleições deste domingo (4) com 82.559 votos em São Paulo. Ela chega a Alesp após ocupar o cargo de deputada federal por quase quatro anos. Em Embu das Artes, ela eve mais de 32 mil votos. Já em Taboão da Serra, a votação ficou perto dos 9 mil votos.

Principal base política da parlamentar, a cidade – cujo irmão Ney Santos foi prefeito por dois mandatos – respondeu por aproximadamente 39% de sua votação em todo o Estado. Somados, Taboão e Embu garantiram 41.155 votos, quase metade do total conquistado por Ely.

A eleição marca a chegada de Ely à Assembleia Legislativa após sua atuação como deputada federal. Na disputa de 2022, ela ficou na primeira suplência do Republicanos e, posteriormente, assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, cargo que ocupou por mais de três anos. Agora, conquistou um mandato como titular no Legislativo paulista.

Irmã do ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, eleito deputado federal neste domingo, Ely assumirá o novo mandato em 2027.