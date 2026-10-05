Analice Fernandes é reeleita deputada estadual com 88.784 votos e vai para o sétimo mandato

Direto da redação

A deputada estadual Analice Fernandes (PSD) foi reeleita neste domingo (4) para o seu sétimo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A parlamentar recebeu 88.784 votos no Estado nas eleições de 2026.

Em Taboão da Serra, Analice teve 15.310 votos. O resultado representa um pequeno aumento da votação em relação a 202, quando recebeu 13.581 votos no município.

Apesar do crescimento da votação em Taboão da Serra, sua votação caiu um pouco em relação a última eleição, quando teve 90.135 votos. O novo mandato de quatro anos na Alesp começa em 1º de fevereiro de 2027.