Ney Santos é eleito deputado federal com 118.566 votos

Direto da redação

Ney Santos (Republicanos) foi eleito deputado federal neste domingo (4), com 118.566 votos em São Paulo. O ex-prefeito de Embu das Artes ocupará uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

Em Embu das Artes, seu berço político, Ney recebeu 40.553 votos. Já em Taboão da Serra, conquistou 16.788 votos.

Juntos, os dois municípios somaram 57.341 votos, o equivalente a aproximadamente 48,4% da votação total do candidato.

Ney Santos exercerá um mandato de quatro anos na Câmara dos Deputados, representando o estado de São Paulo.