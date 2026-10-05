Flávio e Lula vão ao segundo turno, e eleição presidencial será decidida em 25 de outubro

Direto da redação

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro. Os dois foram os candidatos mais votados no primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,99% das urnas apuradas, Flávio recebeu 56.104.268 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula obteve 53.876.617 votos, correspondentes a 45,16%.

Flávio busca seu primeiro mandato como presidente e tem o deputado federal Alfredo Gaspar (PL) como candidato a vice. Lula disputa a reeleição e um quarto mandato na Presidência, ao lado do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Em Taboão da Serra, Lula foi o mais votado, com 79.435 votos, ou 49,63% dos votos válidos. Flávio recebeu 62.653 votos, o equivalente a 39,15%.

A vantagem do petista no município foi de 16.782 votos.