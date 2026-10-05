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Tarcísio é reeleito governador de São Paulo no 1º turno

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Direto da redação 

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. Em Taboão da Serra, ele também foi o mais votado, com 77.204 votos, correspondentes a 52,16% dos votos válidos.

Fernando Haddad (PT) ficou na segunda colocação no município, com 69.140 votos, o equivalente a 46,71%. A vantagem de Tarcísio sobre o petista foi de 8.064 votos.

No estado, a reeleição foi confirmada às 19h38, segundo a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio registrava 62,85% dos votos válidos, enquanto Haddad tinha 36,22%.

A vitória garante ao governador mais quatro anos à frente do Palácio dos Bandeirantes, ao lado do vice, Felício Ramuth (MDB). O novo mandato começa em janeiro de 2027.

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