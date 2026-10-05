Tarcísio é reeleito governador de São Paulo no 1º turno

Direto da redação

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. Em Taboão da Serra, ele também foi o mais votado, com 77.204 votos, correspondentes a 52,16% dos votos válidos.

Fernando Haddad (PT) ficou na segunda colocação no município, com 69.140 votos, o equivalente a 46,71%. A vantagem de Tarcísio sobre o petista foi de 8.064 votos.

No estado, a reeleição foi confirmada às 19h38, segundo a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio registrava 62,85% dos votos válidos, enquanto Haddad tinha 36,22%.

A vitória garante ao governador mais quatro anos à frente do Palácio dos Bandeirantes, ao lado do vice, Felício Ramuth (MDB). O novo mandato começa em janeiro de 2027.