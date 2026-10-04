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SIGA: informações das eleições em Taboão da Serra neste 4 de outubro

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Direto da redação 
Ao longo de todo o dia, o Taboão em Foco vai acompanhar a movimentação eleitoral dentro do município de Taboão da Serra. É importante reforçar que nesta eleição, são sete votos; Deputado Federal (4 números), Deputado Estadual (5 números), Senador 1 (três números), Senador 2 (três números), Governador (2 números) e Presidente (2 números).

A partir das 16h30, o Taboão em Foco acompanha a apuração dos votos, com destaque para os candidatos da região sudoeste que disputam vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de São Paulo. A transmissão será ao vivo no YouTube, no canal TV Taboão em Foco.

08h: Escolas registram filas para votação em Taboão da Serra

Logo no início da manhã deste domingo (4), escolas de Taboão da Serra já registravam filas para votação nas eleições de 2026. Na EMI Pelezinho, no Parque Pinheiros, eleitores aguardavam para votar. A Escola Maria Catharina Comino apresentava longas filas, enquanto na Escola Nigro Gava o movimento era tranquilo.

11h30: Taboão da Serra terá mínima de 18°C e máxima de 26°C neste domingo de eleição

Segundo o Climatempo, este domingo (4) terá sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde em Taboão da Serra. À noite, a previsão é de temporal. A chance de chuva é de 90%, com rajadas de vento de até 62 km/h.

13h56: SUJEIRA ELEITORAL

Como de costume, os candidatos a deputado federal e estadual sujaram as frentes dos colégios eleitorais com os chamados santinhos.

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Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

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