SIGA: informações das eleições em Taboão da Serra neste 4 de outubro

Ao longo de todo o dia, o

vai acompanhar a movimentação eleitoral dentro do município de Taboão da Serra. É importante reforçar que nesta eleição, são sete votos; Deputado Federal (4 números), Deputado Estadual (5 números), Senador 1 (três números), Senador 2 (três números), Governador (2 números) e Presidente (2 números).