Votação começa em Taboão da Serra; acompanhe a Live da Apuração do Taboão em Foco a partir das 16h30

Direto da Redação

A votação do primeiro turno das eleições de 2026 começou às 8h deste domingo, 4 de outubro, em Taboão da Serra. O município tem 211.993 eleitores aptos a votar, que vão votar para escolher presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

As seções eleitorais ficam abertas até as 17h. Quem estiver na fila no horário de encerramento terá o direito de votar garantido. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O local e a seção eleitoral podem ser consultados pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A partir das 16h30, o Taboão em Foco realiza a Live da Apuração no YouTube, com análise, apuração das urnas em tempo real e entrevistas com os candidatos a deputados da região. A transmissão também marcará a inauguração do Estúdio Taboão Tem. Participe e acompanhe os resultados com a gente!