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Policiais militares salvam bebê de dois meses engasgado em Embu das Artes

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Direto da redação 

Policiais militares salvaram um bebê de dois meses e seis dias que estava engasgado na noite de quarta-feira (30), em Embu das Artes. O atendimento ocorreu por volta das 19h35, na Avenida Hélio Ossamu Daikuara.

Segundo a Polícia Militar, o cabo Danilo e o soldado Silva Júnior, do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizavam patrulhamento quando a mãe da criança pediu ajuda. Ela seguia em direção ao Pronto-Socorro Central e relatou que o filho apresentava dificuldade para respirar, com a pele e os lábios arroxeados.

Os policiais desembarcaram da viatura e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas. Conforme nota divulgada pela corporação, o bebê expeliu o líquido que causava o engasgo e voltou a respirar. O relato da ocorrência também informa que a criança recuperou a consciência e começou a chorar.

Após o atendimento, o bebê foi levado com a mãe ao Pronto-Socorro Central de Embu das Artes, onde passou por avaliação médica.

Em nota publicada na quinta-feira (1º), a Polícia Militar informou que a criança passa bem e já está sob os cuidados da família.

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