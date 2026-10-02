Prefeitura de Taboão da Serra cria portal para adoção de cães e gatos resgatados

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra criou um portal para facilitar a adoção de cães e gatos resgatados no município. Pelo Adote um Pet, moradores podem conhecer os animais disponíveis e preencher um cadastro de interesse, sem precisar esperar pelas feiras presenciais.

A plataforma está no ar desde 13 de julho e, segundo a administração municipal, 59 animais já encontraram um novo lar desde o lançamento. Os cães e gatos encaminhados para adoção são castrados, vermifugados e vacinados.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o portal Adote um Pet, escolher um animal e preencher o formulário. Os pedidos passam por uma avaliação da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que verifica as condições de acolhimento e os cuidados que a família poderá oferecer.

Entre os pontos considerados estão alimentação adequada, assistência veterinária e um ambiente seguro, sem acesso à rua. A análise busca evitar que os animais sejam devolvidos após a adoção.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Bruno Almeida, muitos dos cães e gatos acolhidos pelo município foram resgatados das ruas e sofreram maus-tratos, o que pode torná-los mais desconfiados no contato com pessoas.

“Fazemos a triagem desses formulários para prevenir devoluções desses animais. A preocupação é sempre com o bem-estar dos animais”, afirmou.

Para consultar os animais e solicitar a adoção, acesse:

https://meioambiente.smti.sp.gov.br/adoteumpet/